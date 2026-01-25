Más de 16 mil clientes sin luz en la Región Metropolitana deja intensa lluvia de verano

25 en. 2026 - 23:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un corte de luz afecta a más de 16 mil clientes de distintas comunas de la Región Metropolitana durante este domingo 25 de enero, en medio de las lluvias que se están registrando.

Según información publicada en el sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), a las 22:55 horas el total de hogares sin suministro era de 16.616 en todo el Gran Santiago.

Actualmente, la comuna más comprometida de la Región Metropolitana es Padre Hurtado, con 2.883 hogares sin electricidad.

Le siguen Peñalolén, con 2.525 clientes sin luz; La Florida, con 1.844; Ñuñoa, con 1.746; Providencia, con 1.189; Huechuraba, con 982; y Quilicura, con 942.

