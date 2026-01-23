Cortes de luz en la RM: Conoce las 10 comunas en donde se suspenderá el suministro eléctrico este viernes

23 en. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 10 comunas de la Región Metropolitana para este viernes 23 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta ocho horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Lampa: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Colina: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 11:30 hasta las 17:00 horas

Enel

Huechuraba: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas

Enel

Conchalí: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Enel

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 14:30 horas

Enel

Ñuñoa: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Enel

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 14:00 hasta las 17:00 horas

Enel

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Enel

Todo sobre Corte de luz