Enel programa cortes de luz para este miércoles 21 de enero: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 21 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horasIr a la siguiente nota
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Leer más de