Enel programa cortes de luz para este miércoles 21 de enero: Revisa los sectores afectados

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 21 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

Pudahuel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Quinta Normal: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Recoleta: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Vitacura: Desde las 10:30 hasta las 17:00 horas

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

