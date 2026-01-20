Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este martes 20 de enero

20 en. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en seis comunas de la Región Metropolitana para este martes 20 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.

¿Dónde se cortará la luz este martes?

Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas

Santiago Centro: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Todo sobre Corte de luz