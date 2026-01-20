Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este martes 20 de enero
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en seis comunas de la Región Metropolitana para este martes 20 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirán.
¿Dónde se cortará la luz este martes?
Las Condes: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 15:00 horas
Santiago Centro: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
