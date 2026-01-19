Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este lunes 19 de enero

19 en. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en dos comunas de la Región Metropolitana para este lunes 19 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de estos cortes de luz a través de su sitio web, el cual precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este lunes?

Estación Central: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Peñalolén: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Todo sobre Corte de luz