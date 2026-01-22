Confirman cortes de luz en 12 comunas de la RM este jueves: Revisa los sectores afectados
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 22 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.
Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas
Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas
Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas
Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas
La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Estación Central y Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas
