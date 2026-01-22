Confirman cortes de luz en 12 comunas de la RM este jueves: Revisa los sectores afectados

22 en. 2026 - 00:05 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció una serie de cortes de luz programados en sectores de 12 comunas de la Región Metropolitana para este jueves 22 de enero. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta siete horas.

Enel publicó los detalles de esta medida a través de su sitio web, en el que precisa tanto las zonas como el horario en que ocurrirían.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lo Barnechea: Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas

Lo Barnechea: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas

Renca: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 12:00 horas

Santiago: Desde las 00:00 hasta las 06:00 horas

La Reina: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Peñalolén: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Estación Central y Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lo Espejo: Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas

