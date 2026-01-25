Corte de luz afectará a seis comunas de la RM hasta ocho horas: Estos sectores estarán sin suministro eléctrico
¿Qué pasó?
La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este domingo 25 de enero en la Región Metropolitana.
La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en seis comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta ocho horas.
¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este domingo 25 de enero?
En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Lampa, Lo Barnechea, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, Estación Central y Lo Prado.
Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.
Corte de luz en Lampa
Corte de luz en Lo Barnechea
Corte de luz en Pedro Aguirre Cerda
Corte de luz en Maipú
Corte de luz en Estación Central
Corte de luz en Lo Prado
Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".
Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".
