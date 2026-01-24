Cuatro comunas tendrán cortes de luz para este sábado 24 de enero en la RM: Revisa los sectores afectados

24 en. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Enel anunció un corte de luz programado para la jornada de este sábado 24 de enero en la Región Metropolitana.

La suspensión del suministro ocurrirá específicamente en cuatro comunas de Santiago y tendrá una duración estimada de hasta seis horas.

¿En qué comunas de Santiago se cortará la luz este sábado 24 de enero?

En concreto, las comunas de la Región Metropolitana afectadas por el corte serán Vitacura, Providencia, Independencia y Santiago.



Cabe mencionar que los cortes de luz no serán para toda la comuna, sino que serán por sectores. Para entender mejor, Enel dispuso de un mapa por cada comuna con los lugares específicos que sufrirán la suspensión de sus servicios eléctricos.

Corte de luz en Vitacura

Vitacura / Enel

Corte de luz en Providencia

Providencia / Enel

Corte de luz en Independencia

Independencia / Enel

Corte de luz en Santiago

Santiago / Enel

Según establece Enel en su sitio web, estos trabajos programados se realizan con el propósito de, "poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes".

Además, aclaran que los cortes, "pueden durar varias horas, y son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades".

