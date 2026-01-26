Reportan corte de luz en varios sectores de la comuna de El Bosque

26 en. 2026 - 22:08 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este lunes, usuarios de redes sociales reportaron cortes de luz en varios sectores de la comuna de El Bosque, en Santiago, un día después del frente de mal tiempo que dejó lluvia en la capital.

Según informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), hasta ahora hay alrededor de 18 mil clientes sin suministro eléctrico solo en la Región Metropolitana.

El corte de luz en El Bosque

Por el momento, la compañía CGE no ha informado sobre las razones de los cortes en sectores de El Bosque, aunque los habitantes ya se han manifestado en redes sociales.

"No hay luz en Lo Martínez", "no hay luz en sector Padre Hurtado" y "sin luz hace más de 20 minutos", son parte de los comentarios en "X".

