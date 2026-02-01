Logo Mega

En la RM y otras cuatro regiones: Advierten sobre nuevas tormentas eléctricas con fuertes precipitaciones para este domingo

¿Qué pasó? 

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un nuevo aviso de probables tormentas eléctricas para zonas de cinco regiones de Chile, el que estará vigente desde la mañana de este domingo hasta la noche de esta misma jornada

También está la probabilidad de que se registren "precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo", hecho que podría revivir los episodios que se registraron el sábado producto de una tormenta que causó estragos en diferentes puntos de la capital.

¿Qué regiones se verían afectadas este domingo?

Según la DMC, las siguientes regiones podrían presentar los fenómenos meteorológicos antes descritos:

Región de Coquimbo

  • Precordillera y valles precordilleranos
  • Cordillera
Región de Valparaíso

  • Codillera Costa
  • Precordillera y valles precordilleranos
  • Cordillera

Región Metropolitana

  • Cordillera Costa
  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Región de O'Higgins

  • Valle
  • Precordillera
  • Cordillera

Región del Maule

  • Precordillera 
  • Cordillera

El organismo emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

La DMC recomienda a la ciudadanía no realizar actividades expuestas a riesgos meteorológicos

