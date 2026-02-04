Eliminación del cobro del 7% de salud: ¿Desde qué edad se puede acceder?

04 feb. 2026 - 13:00 hrs.

A pesar de que para la mayoría de los trabajadores la cotización del 7% de salud es obligatoria para acceder a las prestaciones respectivas, en ciertos casos se puede hacer la eliminación de este cobro.

Según lo reseñado por ChileAtiende, existe un beneficio no postulable que exonera al destinatario de pagar este valor, tanto en Fonasa como en Isapre, pues el monto es bonificado por medio del Instituto de Previsión Social (IPS).

¿Desde que edad se accede a la eliminación del cobro del 7% de salud?

Para acceder a este beneficio gubernamental se deben tener más de 65 años de edad.

También se debe pertenecer a una AFP, compañía de seguro, ex caja de previsión social, ser pensionado de la ley de accidentes del trabajo o tener una pensión asociada a la ley de reparación de exonerados políticos.

Asimismo, hay que integrar un grupo familiar perteneciente al cuarto quintil más vulnerable de la población y acreditar haber vivido en Chile al menos 20 años, incluyendo cuatro de los últimos cinco años.

¿A quién está dirigido el beneficio?

La eliminación del cobro del 7% de salud está dirigida a quienes cumplan los requisitos y sean beneficiarias de:

Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).

Aporte Previsional Solidario de Invalidez (APSI).

Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre y cuando acrediten pertenecer hasta el 80% más vulnerable de la población.

Para consultar si una persona califica para esta bonificación se puede acceder a la sucursal virtual con videoatención y al portal web de ChileAtiende.

