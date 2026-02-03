Emiten alerta farmacéutica por defecto en lotes de medicamento antiacné

03 feb. 2026 - 03:30 hrs.

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por un medicamento para el tratamiento contra el acné que presenta problemas en su composición.

Según el documento, se trata de un retiro voluntario del medicamento Dermodan crema tópica 0,1%, que pertenece al laboratorio ITF-Labomed Farmacéutica Limitada, con fecha de vencimiento del 31 de marzo de 2027.

El medicamento viene en un pomo con los siguientes números de serie: 503048 y 503049.

¿Por qué se retira la crema Dermodan antiacné?

El motivo de esta alerta farmacéutica es porque el titular del producto identificó "resultados fuera de especificación (OOS) en el parámetro de valoración durante los estudios de estabilidad On-Going (pruebas para que los medicamentos mantengan sus especificaciones, calidad y eficacia a lo largo del tiempo) de ambas series".

De acuerdo con la empresa de gestión de calidad Scilife, esto quiere decir que el medicamento, al presentar resultados fuera de especificación, "no cumple con los criterios de aceptación establecidos para materias primas, productos intermedios o finales, indicando una posible falla de calidad".

El Dermodan es un medicamento que contiene como principio activo tretinoína, que "se usa para tratar el acné. La tretinoína también se utiliza para reducir las arrugas finas. La tretinoína pertenece a una clase de medicamentos llamados retinoides. Actúa aumentando la producción de nuevas células cutáneas y desobstruyendo los poros", señala la Biblioteca Nacional de Medicina de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU., NIH.

Precauciones que hay que tener al usar Dermodan crema tópica

Informe a su médico o farmacéutico si es alérgico a este medicamento, a cualquier componente de este medicamento o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico o farmacéutico si tiene alguna alergia o si ha experimentado algún síntoma.

Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base de plantas está tomando o piensa tomar mientras usa tretinoína. Es posible que su médico deba cambiar la dosis de sus medicamentos o mantenerlo bajo una cuidadosa supervisión en caso de que presente efectos secundarios.

Informe a su médico si tiene o ha tenido eczema (afección de la piel), queratosis actínica (manchas o parches escamosos en la capa superior de la piel), cáncer de piel, u otras afecciones cutáneas.

Informe a su médico si está embarazada, si está planificando un embarazo o si está en periodo de lactancia. Si se queda embarazada mientras utiliza la tretinoína, llame a su médico inmediatamente.

Procure evitar la exposición innecesaria o prolongada a la luz solar o a la radiación ultravioleta (camas y lámparas de bronceado). Use ropa protectora, gafas de sol y protector solar, especialmente en las zonas tratadas.

