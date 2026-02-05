Flor de Rap anunció que se irá del país: puso en venta todas sus cosas

05 feb. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la cantante Ángela Lucer, más conocida popularmente por su nombre artístico, Flor de Rap, anunció que se irá a vivir fuera de Chile.

La noticia sorprendió a todos sus seguidores, ya que además compartió en redes sociales que venderá todas sus pertenencias antes de irse del país.

El mensaje de Flor de Rap

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram y sin mayor explicación, Flor de Rap escribió un mensaje de venta de sus productos, además de mencionar que se irá de Chile.

"Me voy de país y en las siguientes historias dejo todo lo que estoy vendiendo para esta semana", escribió la artista.

Entre las cosas que ha publicado en venta, hay consolas de videojuegos, electrodomésticos, comedor, instrumentos musicales y maquillaje, entre otras cosas, que van desde los 10 mil pesos.

