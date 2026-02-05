Club de La Unión se acerca al remate debido a su quiebra: Sus bienes fueron incautados

05 feb. 2026 - 09:15 hrs.

¿Qué pasó?

El emblemático Club de La Unión dio un nuevo giro en su proceso de quiebra, luego de que se informara la incautación de sus bienes con miras a un posterior remate.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso interpuesto por los abogados del inmueble contra una resolución que decretó la liquidación de la sociedad Unión Inmobiliaria.

Las graves complicaciones financieras del Club de La Unión

Según informó La Tercera, el proceso de inventario fue liderado por el liquidador de la operación, Ernesto Pérez, y contó con la presencia de uno de los directores de la Corporación, Alejandro Artigas, junto a su abogado director, Vicente Sáez, entre otros representantes.

De acuerdo con lo expuesto por el abogado de la deudora, la situación financiera del club fue consecuencia de “los conflictos sociales de octubre de 2019 y la crisis sanitaria, (que) generó que la cantidad de eventos y operaciones que se hacían (en el club) disminuyeran considerablemente ante el temor de la gente por visitar el centro de Santiago y eso trajo una serie de complicaciones financieras”.

Por su parte, el liquidador Pérez sostuvo que la situación actual de la sociedad “podría significar el cierre definitivo, porque por ahora no hay continuidad de giro de la deudora. El 16 de mayo de 2025 se declaró la liquidación de la sociedad. Los abogados del club suspendieron el proceso, pero ahora se reactivó porque el recurso en el Tribunal Constitucional fue rechazado”.

“Lo que corresponde en la quiebra es rematar los bienes del club. Dentro de los bienes hay unas acciones de una sociedad que están cobrando importancia, porque permitirían seguir operando. Por lo que el cierre como tal no es tan efectivo. Es un procedimiento de quiebra. Se han usado todos los recursos y por lo tanto, se había retrasado la incautación de bienes. Lo que procede es el remate de los bienes”, agregó.

Respecto de los bienes sujetos a remate, el documento establece que “se procederá a incautar la totalidad de los bienes del edificio en el que funciona la deudora, a pesar de que la misma deudora manifieste que son del dueño del edificio”.

Club de La Unión

Millonarias obras de arte en remate

La lista de bienes incautados está compuesta por un total de 502 artículos. Entre ellos destaca una valiosa colección de obras de arte, que incluye pinturas chilenas y europeas de gran relevancia patrimonial.

Entre las obras más significativas se encuentran “Romeo y Julieta”, de Pedro Lira, un óleo sobre tela de 2,20 x 1,32 metros, cuyo valor asciende a $80.000.000; y “Combate Naval: Fragata Lautaro, Fragata Esmeralda, Bergantín Pezuela”, de *Álvaro Casanova Zenteno, una pintura de 1,40 x 2,08 metros valorada en $60.000.000.

También figuran “La mala nueva”, de Pedro Lira, otro óleo sobre tela de 2,27 x 3,15 metros, tasado en $150.000.000; y “Primavera en Lo Contador”, de A. Valenzuela Llanos, un óleo sobre tela de 1,56 x 2,74 metros cuyo valor alcanza los $170.000.000.

