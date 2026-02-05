Cierra histórica avícola chilena de casi 70 años de historia: Estos son los motivos

05 feb. 2026 - 09:54 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 68 años de historia, esta semana se confirmó el cierre definitivo de la Avícola Chequén, empresa de la familia Crovetto cuya planta de producción de huevos se encontraba en la comuna de Florida, región del Biobío.

¿Por qué cerró la Avícola Chequén?

Según expuso la compañía, el fin de sus operaciones productivas y comerciales se debe principalmente a las consecuencias del brote de gripe aviar ocurrido en 2023.

En ese entonces, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) emitió una resolución que ordenaba el sacrificio de más de 200.000 aves tan solo en la Avícola Chequén.

A pesar de ello, la empresa siguió operando con la venta de huevos, aunque no producidos por ellos: "Las decisiones que hubo que tomar postgripe aviar fueron muy duras empresarial y emocionalmente", explicaron desde la compañía en un comunicado.

Además, explicaron que el SAG los hizo esperar indefinidamente para retomar su producción habitual tras ese episodio, pero "hay decisiones que no pueden esperar. Trabajadores con más de 30 años esperando saber qué hacer durante ese tiempo, compromisos de inversión, cuentas con proveedores, inventario de materias primas a eliminar, entre otros muchos ítems, que no te esperan ni un mes", añadieron.

En la misma línea, Tomás Mandich Crovetto, gerente general de Chequén, comentó a BioBioChile que "hubo un antes y un después con la gripe aviar (...) Nosotros nunca más volvimos a producir".