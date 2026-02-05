¿Qué pasa si me muerde una serpiente cascabel? Los riesgos ante el ataque del reptil que fue avistado en San Antonio

05 feb. 2026 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, vecinos de San Antonio reportaron el avistamiento de una serpiente cascabel en los alrededores de la zona de San Juan.

A raíz de esto es que los habitantes del sector comenzaron a manifestar su preocupación, ante las advertencias de la peligrosa mordedura de la serpiente.

Los esfuerzos del SAG y las autoridades están concentrados en encontrar al animal debido a que, si alguien resulta con una lesión provocada por una mordedura, es muy difícil tratar la herida.

¿Qué pasa si me muerde una serpiente cascabel?

La mordedura de la serpiente cascabel es muy venenosa, incluso, lidera la tasa de mortalidad en comparación con especies de su mismo género: en Estados Unidos, de 736 pacientes atacados por el animal, uno fallece, según datos de los Institutos Nacionales de Salud.

Algunos de los pacientes pueden llegar a sobrevivir hasta 48 horas si es que no se aplica el antídoto, que es el caso de Chile, ya que el suero no está disponible en el país.

Los síntomas que provoca la mordedura incluyen dolor, hinchazón y sangrado en la zona, lo que puede derivar en moretones y una necrosis, que es cuando el tejido de la piel muere y se torna oscuro de manera irreversible.

Posteriormente, se pueden experimentar náuseas, vómitos, disnea, anafilaxia y diarrea, así como también inflamación en la piel, generalmente en la cara, labios, manos, garganta y pies. También se puede presentar sangrado a través de vómito o heces.