Estaba de vacaciones con amigos: Joven santiaguino muere tras caer de vehículo y ser atropellado en Tongoy

05 feb. 2026 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

Sebastián Valdés Roche, un joven santiaguino de 22 años, murió a fines de enero de este año, luego de caer de un auto y ser atropellado en Tongoy, región de Coquimbo, lo que tiene a la Fiscalía haciendo diligencias para esclarecer la tragedia.

En horas de la madrugada, la víctima se precipitó desde un vehículo en el cual iba con un grupo de amigos, siendo arrollado por el mismo auto, lo que le generó heridas de extrema gravedad.

La muerte del joven de 22 años

Valdés fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de la zona y más tarde fue derivado al Hospital San Pablo de Coquimbo, donde estuvo en coma inducido.

En el marco de la atención que recibió, los doctores optaron porque fuera llevado de emergencia a Santiago, falleciendo el 30 de enero, tras varios días luchando por su vida.

¿Quién era el joven fallecido?

Según lo reportado por Diario El Día, Valdés era un estudiante de ingeniería civil industrial en la Universidad del Desarrollo y al momento del accidente se encontraba de vacaciones en Tongoy con sus amigos.

Luego de la tragedia, las labores de Carabineros y la Fiscalía permitieron ubicar a la conductora que iba a bordo del vehículo desde el cual Valdés cayó.

Se trataría de una estudiante de 19 años, también oriunda de Santiago, que fue formalizada. En medio de la audiencia, se reveló que dio positivo -preliminarmente- a anfetamina, lo que tendrá que ser confirmado en un examen toxicológico.

