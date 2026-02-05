"Por fin": Trini Neira muestra nuevo diseño que tatuador le hizo en todo su brazo derecho

05 feb. 2026 - 11:02 hrs.

Tras el fin de su relación de tres años con Bimza, Trini Neira mostró en redes sociales varias fotografías que dan cuenta de un nuevo diseño en su brazo derecho, el que fue realizado por el conocido tatuador Kutral.

La influencer utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 600 mil seguidores, para mostrar el antes y el después de su nuevo accesorio corporal, el que cubre casi por completo su brazo.

El nuevo diseño de Trini Neira

Según publicó la hija mayor de Pamela Díaz y Manuel Neira, su nuevo diseño está conformado por una serie de rosas que cubren todo su brazo con un tono rojizo.

Le acompañan insectos, como abejas y dos mariposas de color azul. "Porfiiiiiin", escribió Trini en una de las publicaciones, acompañado de emoticones de aplausos y una carita enamorada.

Se había quitado tatuajes el año pasado

Lo llamativo del nuevo accesorio corporal de Neira es que a mediados del año pasado realizó un tratamiento con láser para borrarse algunos tatuajes que ya no la representaban.

"Pensé que iba a ser igual más caótico el cuidado de... pero ha sido súper como de echar cremita y listo. Así que maravilloso y no me dolió nada, eso era lo que tenía miedo", contó esa vez.