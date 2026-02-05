"Analizaremos el historial de Bachelet": Embajador de Estados Unidos en Chile sobre la postulación de la exPresidenta a la ONU

05 feb. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

"Analizaremos el historial de Bachelet"

En entrevista con El Mercurio, Judd dijo que "se está evaluando" la postura de Estados Unidos al respecto. "No se ha emitido una postura oficial, y no la habrá hasta que todas las candidaturas puedan ser evaluadas", indicó.

Asimismo, explicó que "ahora mismo, obviamente, analizaremos el historial de Bachelet, sus fortalezas y sus debilidades. Pero aún no se ha tomado una decisión. No sé cuándo se tomará".

Futuro gobierno de Kast

Por otro lado, el embajador comentó sobre el próximo gobierno de José Antonio Kast y señaló que "es más fácil para los gobiernos con ideologías afines trabajar juntos, y es cierto. Es lo mismo que tener amigos. Si tienes amigos con ideas afines, es mucho más fácil llevarse bien con esas personas".

"Lo que puedo decirle es que estamos trabajando muy de cerca con la administración entrante de Kast. Tenemos muy buenas relaciones con ellos y creo que podremos lograr lo que desea el pueblo chileno. Estamos trabajando en temas de seguridad, económicos y tecnológicos. En el sector de minerales críticos", agregó.

Prioridades de la embajada en Chile

En cuanto a sus prioridades en Chile, Judd recalcó que "serán las que ha establecido la administración Trump: hacer que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte y más protegido. Pero al hacerlo, creo que también haremos lo mismo por los chilenos. Haremos que Chile sea más seguro, más fuerte y más protegido".

En ese sentido, afirmó que uno de los puntos en común con la futura administración es la seguridad. "En las últimas elecciones, la preocupación principal del pueblo chileno fue la seguridad. Y ahora mismo estamos en conversaciones con la administración entrante sobre cómo podemos contribuir a esto. ¿Qué recursos podemos proporcionar? ¿Qué programas podemos ofrecer?", mencionó.

Todo sobre Michelle Bachelet