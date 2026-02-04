Apertura a la vista: Gobierno confirmó la fecha de inauguración de la Nueva Plaza Baquedano

04 feb. 2026 - 18:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada, el Gobierno confirmó la fecha en la que se inaugurará la Nueva Plaza Baquedano, obra que ya lleva más de 15 meses en construcción y que tiene un avance del 97%.

En una visita en terreno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseguró que este año se realizará su apertura, pero algunas obras quedarán pendientes hasta el 2028.

¿Cuándo será la apertura de la Nueva Plaza Baquedano?

Al ser consultado por una periodista en el punto de prensa, el ministro Elizalde confirmó el mes en el que abrirá al público: "El proyecto va a ser inaugurado en el mes de febrero de este año".

A pesar de ello, mencionó que el parque quedará abierto, excepto por una parte, la cual aún está en construcción y que tiene fecha de término para cuatro años más.

"Va a haber obras que quedarán pendientes. La más importante que no tiene relación con el parque es el Metro, porque se está construyendo la línea 7, y esa obra termina el año 2028", transparentó.

Revisa el estado de avance del parque: