Integrante de "La Jauría" hace acusación: "La señora a la que robamos me pegó con la cartera"

¿Qué pasó?

Al menos curiosa fue la declaración que entregó una mujer, en el marco de la formalización de la agrupación conocida como "La Jauría", grupo delictual integrado por nueve personas, de las cuales ocho son mujeres, todos entre 14 y 21 años.

La organización estaba acusada de robo con violencia en contra de una mujer en la comuna de La Reina, Región Metropolitana.

El hecho delictual sucedió el miércoles 28 de enero, cuando la víctima salió de su lugar de trabajo y fue interceptado por "La Jauría", a pasos de la estación Príncipe de Gales.

Según lo especificado en la instancia judicial, los acusados actuaron en pandilla. Seis de ellos vigilaban el acceso al Metro y los otros atacaron a la víctima, quien cayó al suelo, sufriendo una agresión física y el robo de su teléfono móvil.

La curiosa declaración de una imputada

Eso sí, hubo un detalle que no paso desapercibido: La curiosa confesión de una de las imputadas, menor de edad, que se quejó acusando que "la señora a la que le robamos me pegó con la cartera".

Por el lado de la afectada, esta terminó con distintas lesiones, entre ellas heridas cortantes con el labio superior, edema en la región lumbar, aumento de volumen en la muñeca izquierda, escoriaciones en extremidades superiores y rotura de dedos medios en ambas manos, luego de que se le quebraran las uñas desde la raíz.

Acusados quedaron en prisión preventiva

El tribunal decretó la cautelar de prisión preventiva para los tres imputados mayores de edad, mientras que una joven de 17 años fue enviada a internación provisoria en un centro de reinserción juvenil. El resto quedó con medidas cautelares, incluida reclusión domiciliaria nocturna.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

