Incendios forestales: Así funciona plataforma creada para encontrar mascotas perdidas

30 en. 2026 - 10:48 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los problemas colaterales de los incendios forestales que afectan a distintas regiones del país cada año, es que muchas mascotas se pierden en medio de los siniestros generando una gran preocupación en las familias.

Pensando en esa problemática, existe una plataforma llamada animalesperdidos.cl, la cual fue creada en plena emergencia para ayudar a encontrar a los seres de "cuatro patitas" extraviadas en los incendios en la región de Biobío.

De acuerdo a lo que constata LUN, esta iniciativa fue desarrollada por jóvenes que no se conocían entre sí. Y en solo dos semanas, se registraron 516 mascotas reportadas como perdidas. De ellas 278 fueron encontrados y 85 terminó en reencuentros exitosos.

En específico, el sitio fue creado por Felipe Vidal, Marcelo Cornejo, Javier Morales y Mei Lee. Morales, estudiante de cuarto año de Ingeniería Civil Informática de la Universidad San Sebastián, en Concepción, contó al medio anteriormente mencionado, que la idea nació desde redes sociales.

"Felipe subió una historia contando que un amigo había perdido a su mascota y que quería armar algo para centralizar la información y poder encontrarlo. Como yo soy programador quise ayudarlo. Era mi forma de ayudar sin ser veterinario", dijo.

"El funcionamiento es súper sencillo. Si encontraste una mascota, rellenas un formulario, subes una imagen y publicas el reporte. Luego, la persona que la perdió o alguien que la haya visto puede generar el contacto", cerró Morales.