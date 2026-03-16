Repunte de la natalidad en Chile: Diciembre de 2025 registró más de 12 mil nacimientos

16 mar. 2026 - 14:28 hrs.

¿Qué pasó?

Los nacimientos en el país mostraron un leve, pero significativo repunte al cierre de 2025. De acuerdo con el Boletín Coyuntural de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), durante diciembre se inscribieron 12.352 recién nacidos, cifra que representa un aumento del 1% en comparación con el mismo mes de 2024. Del total, un 51,3% correspondió a hombres y un 48,7% a mujeres.

El informe detalla que la mayor proporción de nacimientos se concentró en madres de 30 a 34 años, tramo que aportó el 29,8% del total, equivalente a 3.683 nacidos vivos. Le siguieron las mujeres entre 25 y 29 años, que representaron el 24,7%, con 3.046 nacidos vivos.

Matrimonios, acuerdos de unión civil y defunciones también aumentaron

En cuanto a los Acuerdos de Unión Civil (AUC), diciembre de 2025 registró 1.742 celebraciones, lo que significó un incremento del 34,1% respecto del mismo mes del año anterior.

La gran mayoría de estos acuerdos, el 90,8%, se realizó entre parejas de distinto sexo. Los AUC entre hombres alcanzaron el 4,5%, mientras que los efectuados entre mujeres llegaron al 4,8%.

El boletín también informa que en el país se realizaron 5.741 matrimonios, cifra que representa un crecimiento de 5,7% en comparación con diciembre de 2024.

Sobre las defunciones, el último mes de 2025 registró 10.001 muertes, de las cuales el 51,7% correspondió a hombres y el 48,3% a mujeres. La variación interanual fue de 0,2%.

El mayor número de fallecimientos se presentó en personas de 60 años o más, especialmente en el tramo de 80 a 99 años, que concentró el 42,5% de los casos (4.249 decesos). En tanto, las muertes infantiles menores de un año llegaron a 76, equivalente al 0,8% del total.