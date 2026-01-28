"Mi mejor desquite, dejar en evidencia estos absurdos": Escritora chilena de 100 años le ganó juicio al SII por contribuciones

28 en. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un fallo favorable de parte de la Corte de Apelaciones fue el que recibió Marina Latorre, escritora de 100 años de edad, que ganó un recurso nada más ni nada menos que contra el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El tribunal de alzada dejó sin efecto cinco giros realizados por el SII contra Latorre, por un monto total de $2.906.207 por concepto de pago de contribuciones de la casa de tres pisos que tiene en la calle Londres (quedó exenta).

Monto a pagar se quintuplicó

Hasta diciembre de 2022, la escritora pagaba cuatro cuotas anuales de poco más de $80 mil por impuesto territorial. Sin embargo, a partir de marzo de 2023, con la entrada en vigencia de la nueva ley tributaria, el avalúo fiscal de su propiedad subió a más de 297 millones de pesos, lo que trajo consigo un aumento de sus contribuciones y la dejó fuera de la ley que establece una rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente.

Corte falló a favor de la escritora

En la deliberación de la Corte de Apelaciones se ordenó al SII que proceda a "la reliquidación del impuesto territorial del inmueble de la recurrente y aplicar el beneficio establecido en el artículo 1 de la Ley 20.732, que establece la rebaja del impuesto territorial".

Consultada por LUN, Latorre explica que la suya, "siempre fue una casa cultural, donde se aportó al país. Pese a eso yo las pagué (las contribuciones) mientras eran moderadas. De $80 mil pasó a medio millón de pesos".

A eso, suma que quiere realizar una campaña para que las personas mayores de 65 años se vean alivianadas de estos cobros. "Se hizo justicia conmigo. Quiero hablar por la que no pueden hacerlo porque no tienen esta exposición. Tengo mucho que escribir sobre este tema. Tal vez sea mi mejor desquite: dejar en evidencia estos absurdos"

