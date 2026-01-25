Detienen a exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco por Caso Muñeca Bielorrusa

25 en. 2026 - 22:13 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, un grupo de Carabineros del OS7 llegó al domicilio de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quienes fueron recibidos por la misma exmagistrada.

Se trató de una diligencia que terminó con su detención en el marco de la investigación en su contra por delitos de corrupción en el Caso Muñeca Bielorrusa.

¿Qué se sabe de la detención de Ángela Vivanco?

Desde la Fiscalía Regional de Los Lagos, informó a Meganoticias.cl que el fiscal Marcos Muñoz está encabezando la detención de Ángela Vivanco.

Noticia en desarrollo..