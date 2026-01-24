Joven pasó más de un año preso por un crimen que no cometió: Le pagarán millonaria indemnización

24 en. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagarle una millonaria suma de dinero a Bayron Kevin Flores Cabello, un joven que pasó más de un año en prisión preventiva tras ser acusado de un robo que jamás cometió.

Además, la sentencia ordenó que la indemnización por daño moral también le sea otorgada a su madre, luego de establecer que el Ministerio Público tuvo una "conducta injustificadamente errónea y arbitraria" al acusar a Bayron.

Joven preso por un crimen que no cometió

Según detalla el proyecto "Inocentes" de la Defensoría Penal Pública, el joven fue acusado de "haber participado en el robo del 24 de diciembre de 2017 en La Florida, donde se sustrajeron varias especies de un domicilio y posteriormente un vehículo de un vecino".

Un vecino anotó la patente del auto utilizado para el robo, el cual pertenecía a un vehículo Uber propiedad de Diego Echeverría. La Fiscalía analizó los "likes" de las redes sociales de Echeverría y dio con el nombre de Bayron, de quien utilizaron una foto de seis años antes —que no correspondía a su apariencia actual— para que el testigo lo identificara.

En el control de detención, Echeverría y Bayron declararon su inocencia. Este último incluso explicó que el día del delito estaba con su polola y familia preparando la Navidad en Quinta Normal y no en La Florida. Pese a su coartada confirmada por testigos, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva.

Tras un año y 22 días en prisión preventiva, fue gracias a una diligencia de reconocimiento solicitada por la defensa, que el mismo testigo que inicialmente identificó a Bayron no lo reconoció en una fotografía actualizada.

Joven y su madre recibirán millonaria indemnización

Con estos antecedentes, además de haber encontrado a los responsables reales del asalto, Bayron fue sobreseído en septiembre de 2019. A raíz de esto, recientemente se ordenó al Estado a pagarle $30 millones por daño moral y más de $5 millones por lucro cesante, además de una suma de $20 millones para su madre.

Según detalla Radio Bío Bío, la defensa del joven señaló que la sentencia es "sólida y contundente", pero impugnaron la cifra de la indemnización al considerarla baja para el tiempo que el joven pasó en prisión por un error de la Fiscalía, pese a tener información de su trabajo estable y no tener antecedentes penales.

