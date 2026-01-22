Funcionario que fue despedido por tener relaciones en la Municipalidad de Vitacura demandó por $200 millones

22 en. 2026 - 09:37 hrs.

¿Qué pasó?

Fue el pasado 25 de junio de 2025 cuando un video se hizo viral en redes sociales. El registro audiovisual captó a dos funcionarios de la Municipalidad de Vitacura teniendo relaciones sexuales en el edificio consistorial de la comuna.

El hecho generó el repudio de la alcaldesa, Camila Merino, quien comunicó que se había anunciado una "investigación sumaria", que terminó con la destitución de los dos funcionarios. Si bien ambos apelaron a través de un recurso de reposición, este fue rechazado el pasado 16 de octubre, confirmando así el despido de los involucrados.

Funcionario despedido demandó al municipio de Vitacura por $200 millones

Uno de los funcionarios despedidos es un ingeniero informático de 32 años, quien presentó una demanda por $200 millones contra la Municipalidad de Vitacura "por la vulneración de derechos fundamentales", según consignó LUN.

De acuerdo con el documento judicial, la demanda fue presentada producto de un "procedimiento disciplinario absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades", el que le provocó al trabajador "un profundo daño moral".

Dentro de sus argumentos, el ingeniero señaló que en los nueve años que trabajó en el municipio siempre tuvo buenas evaluaciones. Además, indicó que realizó una gran variedad de tareas, donde una de ellas fue un proceso de capacitación a 250 funcionarios.

Exfuncionario municipal apunta contra la alcaldesa de Vitacura

En la demanda, el profesional no cuestiona el hecho por el que fue sancionado, sino la forma en la que se realizó la investigación. Según lo expuesto, la alcaldesa Camila Merino, antes de que se dictara la resolución, "había anunciado mi destitución y asociado mi identidad con faltas a la probidad, afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando mi honra".

El ingeniero presentó recortes de prensa y expresó que la alcaldesa "señaló claramente que la conducta era grave y que debían ser sancionados con destitución y la correspondiente inhabilitación para ejercer cargos públicos".

Debido a la situación que vivió, de la cual acusa "prejuzgamiento" y algo "prohibido en el proceso", el profesional sinceró que "me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados que no merecía soportar".

Además de solicitar una compensación al municipio de $200 millones, el ingeniero pide para la alcaldesa Camila Merino someterse a "una capacitación en el área de derechos fundamentales a realizarse en la Inspección del Trabajo".

Todo sobre Vitacura