Tras denuncia de una junta de vecinos: Inmobiliaria deberá pagar casi $250 millones por diversas infracciones

27 en. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una millonaria multa a beneficio fiscal es la que tendrá que pagar por problemas de ruido, polvo y deficiente manejo de residuos en construcción de casas y departamentos en los antiguos terreno de Viña Cousiño Macul, actualmente en la comuna de Peñalolén, la inmobiliaria Crillón.

Fue la Superintendencia de Medioambiente (SMA) la entidad que emitió la sanción que asciende a 297 Unidades Tributarias Anuales, algo así como $248 millones.

Todo comenzó luego de una denuncia de los vecinos interpuesta en 2018. La junta de vecinos Barrio La Hacienda advirtió a la SMA presuntas irregularidades ambientales en los loteos 1 y 2 del proyecto Parque Cousiño Macul.

Los vecinos reclamaron no solo por los ruidos, sino que además se limpiaban los neumáticos de los vehículos que entraban y salían de la faena y por la repentina presencia de ratones y murciélagos, según se lee en la sentencia.

La SMA detectó cinco faltas e imputó los cargos correspondientes en enero de 2022, conociéndose la sentencia una vez terminados los plazos para que la compañía hiciera sus descargos.

En lo que respecta al ruido, se estableció que, a pesar de que existían zonas con paneles de madera para mitigarlo, la barrera no era continua ni completamente adherida al suelo, lo que imposibilita su principal función y contraviniendo las exigencias que se le habían interpuesto a la empresa.

"La pantalla acústica no cumplió con las características de forrado interno, lo cual torna ineficaz la medida de control de ruidos", dice la resolución.

Pero eso no es todo, porque otro de los cargos responde al deficiente manejo de residuos sólidos. Según la SMA "la empresa no mantuvo registros permanentes que acreditaran la disposición final de los residuos en lugares autorizados y que además dispuso excedentes de tierra y escombros en un sitio no autorizado".

A su vez, acusa la no implementación de una bodega de almacenamiento de residuos peligrosos. En ese mismo sentido, se acusa que la presentación de informe técnicos de ruido no cumplían los requisitos técnicos ni fueron elaborados por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental.

Finalmente, el quinto cargo se refiere al uso de un acceso distinto al autorizado para el ingreso durante la etapa de construcción.