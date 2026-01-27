Un muerto y un herido deja ataque a disparos en Estación Central: Estaban arreglando un auto en la calle

27 en. 2026 - 05:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un ataque a disparos registrado en plena vía pública durante la madrugada de este martes en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, la situación se produjo pasadas las 00:00 horas en calle Carlos Pezoa Véliz, donde tres personas de nacionalidad venezolanas se encontraban arreglando un automóvil cuando apareció un vehículo.

El fiscal Rubén Salas Orellana, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que "tomamos conocimiento a través de un llamado telefónico de disparos. Desde un vehículo, personas todavía no individualizadas realizan diversos disparos en contra de tres personas que se encontraban reparando un vehículo".

El persecutor detalló que el fallecido "recibe varios impactos balísticos, uno de ellos en el cuello", quien fue atendido en la Clínica Bicentenario. "La otra (víctima) está fuera de riesgo vital, está aún así siendo atendida por funcionarios médicos", agregó.

"Estamos realizando todas las diligencias pertinentes, llegamos rápidamente al lugar, estamos levantando toda la evidencia, a fin de poder llevar adelante la investigación. Tenemos la información respecto de las características del vehículo, (pero) aún no ha ido individualizado correctamente", sumó.

El persecutor zanjó que "tenemos la información respecto a las cámaras, la dinámica de los hechos, cómo ocurren los hechos, y desde allí estamos levantando toda la información a fin de poder establecer a los responsables de este hecho".

Noticia en desarrollo...