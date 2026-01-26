Calor afectará a ocho regiones: Emiten alerta por "evento de altas temperaturas extremas" de hasta 37°C

26 en. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un "Evento de Altas Temperaturas Extremas" para zonas de cinco regiones del centro y sur del país, lugares donde los termómetros se elevarían hasta los 37°C.

Paralelamente, el organismo mantiene vigentes dos avisos por "Altas Temperaturas". Con esto, son ocho regiones las que se verán afectadas por el calor esta semana, incluida la Región Metropolitana.

"Evento de Altas Temperaturas Extremas"

Debido a una "Dorsal en Altura", las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos presentarán temperaturas extremas entre la tarde del miércoles 28 y la tarde del jueves 29 de enero.

Región del Maule

Cordillera Costa: 33-35° (miércoles 28) y 32-34° (jueves 29).

(miércoles 28) y (jueves 29). Valle: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).

(miércoles 28) y (jueves 29). Precordillera: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).

Región de Ñuble

Cordillera Costa: 33-35° (miércoles 28) y 33-35° (jueves 29).

(miércoles 28) y (jueves 29). Valle: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).

(miércoles 28) y (jueves 29). Precordillera: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).

Región del Biobío

Cordillera Costa: 34-36° (jueves 29).

(jueves 29). Valle: 35-37° (jueves 29).

(jueves 29). Precordillera: 35-37° (jueves 29).

Región de La Araucanía

Cordillera Costa: 31-33° (jueves 29).

(jueves 29). Valle: 34-36° (jueves 29).

(jueves 29). Precordillera: 33-35° (jueves 29).

Región de Los Ríos

Cordillera Costa: 31-33° (jueves 29).

(jueves 29). Valle: 33-35° (jueves 29).

(jueves 29). Precordillera: 33-35° (jueves 29).

Según la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".

Avisos por "Altas Temperaturas"

Sumado a lo anterior, la misma "Dorsal en Altura" elevará también las temperaturas en sectores de las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos.

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 31-33° (miércoles 28).

(miércoles 28). Valle: 32-34° (miércoles 28).

(miércoles 28). Precordillera: 32-34° (miércoles 28).

Región de O'Higgins

Cordillera Costa: 31-33° (miércoles 28).

(miércoles 28). Valle: 32-34° (miércoles 28).

(miércoles 28). Precordillera: 32-34° (miércoles 28).

Región de Los Lagos

Valle: 30-32° (jueves 29).

(jueves 29). Precordillera: 21-31° (jueves 29).

(jueves 29). Patagonia Subandina: 30-32° (jueves 29).

La DMC explica que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

