Calor afectará a ocho regiones: Emiten alerta por "evento de altas temperaturas extremas" de hasta 37°C
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un "Evento de Altas Temperaturas Extremas" para zonas de cinco regiones del centro y sur del país, lugares donde los termómetros se elevarían hasta los 37°C.
Paralelamente, el organismo mantiene vigentes dos avisos por "Altas Temperaturas". Con esto, son ocho regiones las que se verán afectadas por el calor esta semana, incluida la Región Metropolitana.
"Evento de Altas Temperaturas Extremas"
Debido a una "Dorsal en Altura", las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos presentarán temperaturas extremas entre la tarde del miércoles 28 y la tarde del jueves 29 de enero.
Región del Maule
- Cordillera Costa: 33-35° (miércoles 28) y 32-34° (jueves 29).
- Valle: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).
- Precordillera: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).
Región de Ñuble
- Cordillera Costa: 33-35° (miércoles 28) y 33-35° (jueves 29).
- Valle: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).
- Precordillera: 34-36° (miércoles 28) y 34-36° (jueves 29).
Región del Biobío
- Cordillera Costa: 34-36° (jueves 29).
- Valle: 35-37° (jueves 29).
- Precordillera: 35-37° (jueves 29).
Región de La Araucanía
- Cordillera Costa: 31-33° (jueves 29).
- Valle: 34-36° (jueves 29).
- Precordillera: 33-35° (jueves 29).
Región de Los Ríos
- Cordillera Costa: 31-33° (jueves 29).
- Valle: 33-35° (jueves 29).
- Precordillera: 33-35° (jueves 29).
Según la DMC, una alerta se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas".
Avisos por "Altas Temperaturas"
Sumado a lo anterior, la misma "Dorsal en Altura" elevará también las temperaturas en sectores de las regiones Metropolitana, de O'Higgins y Los Lagos.
Región Metropolitana
- Cordillera Costa: 31-33° (miércoles 28).
- Valle: 32-34° (miércoles 28).
- Precordillera: 32-34° (miércoles 28).
Región de O'Higgins
- Cordillera Costa: 31-33° (miércoles 28).
- Valle: 32-34° (miércoles 28).
- Precordillera: 32-34° (miércoles 28).
Región de Los Lagos
- Valle: 30-32° (jueves 29).
- Precordillera: 21-31° (jueves 29).
- Patagonia Subandina: 30-32° (jueves 29).
La DMC explica que un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
