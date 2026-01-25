Ahora abarca cinco regiones y más sectores: Meteorología actualiza aviso por tormentas eléctricas en Santiago y la zona central

25 en. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este domingo su aviso por "probables tormentas eléctricas" para la zona central, incorporando un total de cinco regiones. Entre los nuevos sectores se encuentra el valle de la Región Metropolitana, lugar en donde se ubica la ciudad de Santiago.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso de tormentas eléctricas para la zona central

La DMC indica que el aviso se origina en la condición sinóptica "baja segregada" y tendrá una entre la tarde de este domingo 25 y la madrugada de mañana lunes 26 de enero.

Tras la actualización, el fenómeno se presentaría en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

Región de Coquimbo

Cordillera.

Región de Valparaíso

Litoral.

Cordillera Costa.

Cordillera.

Región Metropolitana

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región de O'Higgins

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

Región del Maule

Litoral.

Cordillera Costa.

Valle.

Precordillera.

Cordillera.

