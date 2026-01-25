Isoterma cero alta y viento de hasta 40 km/h: Alerta Temprana Preventiva por lluvias en 10 comunas de la Región Metropolitana

25 en. 2026 - 11:01 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva por lluvias en 10 comunas de la Región Metropolitana, alertando sobre una isoterma cero alta en la cordillera capitalina.

Alerta Temprana Preventiva por lluvias

La declaratoria de Senapred abarca a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

La medida se basa en el aviso por tormentas eléctricas emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para la cordillera metropolitana y el pronóstico de precipitaciones debido a una "baja segregada".

Según el reporte, el domingo y el lunes se esperan entre 1-5 mm de lluvia en la Precordillera, 3-10 mm en la Cordillera y vientos de entre 25 a 40 km/h. Sin embargo, la situación que podría generar más complicaciones es la isoterma cero, la altura desde donde comienza a precipitar nieve.

En este evento en particular, la isoterma estará bastante alta: entre 4.500-3.700 metros este domingo y entre 3.700-4.200 metros el lunes, por lo que se podrían producir remociones en masa (aluviones) dependiendo de la cantidad de lluvia en la cordillera.

En base a estos antecedentes, Senapred informó que la Alerta Temprana Preventiva se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo ameriten a fin de "actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

