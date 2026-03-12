Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Macron confirma muerte de soldado francés durante ataque en Irak

¿Qué pasó?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó el fallecimiento de un militar francés "durante un ataque" en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, según anunció la madrugada de este viernes a través de sus redes sociales.

"El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak", escribió el mandatario, y añadió que "la guerra en Irán no puede justificar este tipo de ataques".

Lo más visto de Mundo

Seis soldados franceses habían resultado heridos en un "ataque con drones en la región de Erbil", informó el jueves a la AFP el Estado Mayor del Ejército francés.

Ir a la siguiente nota

Noticia en desarrollo...

Leer más de

Notas relacionadas