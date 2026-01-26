Continúan las lluvias de verano: Emiten aviso por hasta 80 mm de precipitaciones en zonas de dos regiones del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este lunes la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso de "precipitaciones normales a moderadas" en zonas de dos regiones del país, en donde se podrían registrar hasta 80 mm de lluvias.
De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Lluvias en dos regiones del país
Según la DMC, es un "sistema frontal" el que dejará estas precipitaciones entre la mañana del martes 27 y la mañana del miércoles 28 de enero en las regiones de Los Lagos y Aysén.Ir a la siguiente nota
Región de Los Lagos
- Litoral Interior: 50-70 mm.
- Cordillera Austral: 50-80 mm.
Región de Aysén
- Insular Norte: 30-55 mm.
- Litoral Interior Norte: 30-60 mm.
- Cordillera Austral Norte: 50-80 mm.
