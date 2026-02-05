Lo conoció a través de su hermanastro: Exparticipante de reality show denuncia extorsión la PDI

05 feb. 2026 - 09:48 hrs.

La exparticipante del reality “Mundos Opuestos”, Valentina Concha, dio a conocer un grave hecho que la afectó recientemente. A través de redes sociales, la joven declaró haber sido víctima de “amenazas, extorsión, difamación y difusión de contenido personal”, situación que ya fue denunciada ante la Policía de Investigaciones (PDI).

La cosmetóloga, de 27 años, aseguró que el autor de estos hechos es una persona con quien mantuvo un contacto “breve y circunstancial del pasado”, en el marco de una situación familiar.

Lo conoció a través de su hermanastro

Si bien no entregó mayores detalles, Valentina explicó que esta persona la conoció a través de un hermanastro, con quien tampoco mantiene una relación cercana ni cotidiana.

Según escribió, el contacto “estuvo vinculado a temas económicos existentes entre ellos”, en los cuales ella no tuvo participación ni responsabilidad.

“Esta persona se acercó inicialmente en una actitud que aparentaba apoyo”, lo que posteriormente derivó en “amenazas directas, intentos de daño a mi imagen y acusaciones falsas respecto de mis intenciones”, expresó en su cuenta de Instagram.

Acudió a la PDI

Tras los hechos, la exintegrante del reality afirmó que “esta situación ya fue denunciada ante la PDI y se encuentra en conocimiento de mis abogados y las autoridades correspondientes, quienes están llevando adelante las diligencias necesarias”.

“Por respeto a mi familia, a mi trabajo y al proceso legal en curso, no me referiré nuevamente a este tema. Agradezco a quienes han mostrado apoyo y comprensión. Continuaré enfocada en mi trabajo y en seguir adelante con la verdad”, concluyó.

Valcolenz Instagram