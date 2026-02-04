Subsidio eléctrico entrega resultados este febrero: ¿Quiénes pueden acceder a los 54 mil?

04 feb. 2026 - 09:00 hrs.

El Subsidio eléctrico permite a las familias con cierto grado de vulnerabilidad acceder a un descuento semestral en la cuenta de electricidad.

El beneficio regido por el Ministerio de Energía desarrolló recientemente su cuarta convocatoria, cuyos resultados se conocerán a partir del próximo jueves 12 de febrero.

Si una familia obtiene el beneficio recibirá el descuento semestral que corresponde a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, y junio de 2026 a través de 6 cuotas, a partir de febrero de este año.

¿Quiénes pueden acceder a los 54 mil del Subsidio eléctrico?

Según el sitio oficial de ChileAtiende, los descuentos otorgados por el Subsidio Eléctrico se calculan con base en la cantidad de miembros que conformen el hogar beneficiado.

Quienes pueden acceder a los $54.486 por concepto del beneficio son los hogares de 4 o más integrantes.

Por otra parte, si el hogar está conformado por 2 a 3 personas, se otorgarán descuentos por $39.348 y si el hogar lo integra una sola persona, el descuento sería de $30.270.

Estos son los requisitos para el Subsidio eléctrico

Para obtener al beneficio, los destinatarios deben cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentran:

Ser mayor de 18 años.

Ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa de distribución de electricidad y estar solvente con el pago de las cuentas de electricidad al 22 de diciembre de 2025.

Pertenecer al 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

En el caso de que en la familia haya una persona que esté en el Registro de Pacientes Electrodependientes y esté inscrito en el RSH, se podrá hacer la solicitud, independientemente de que no pertenezca al tramo de calificación socioeconómica estipulado.

Todo sobre Subsidio Eléctrico