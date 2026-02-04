Tras anunciar su cierre: Reconocido restaurante capitalino realizó el remate de sus bienes

04 feb. 2026 - 10:26 hrs.

¿Qué pasó?

A una semana de conocerse que el restaurante Zanzíbar cerraría su local ubicado en el centro gastronómico BordeRío, se realizó el remate de la totalidad de su mobiliario, decretando así el cierre formal del espacio.

De acuerdo a lo que consigna LUN, el remate estuvo a cargo del martillero Andrés Rudolph e incluyó 480 lotes de decoración marroquí, cristalería, licores, mesas y maquinaria de cocina industrial.

El evento convocó a un total de 36 personas, las cuales dijeron presente tanto de forma presencial como telemática, principalmente dueños de restaurantes, decoradores y banqueteros de Santiago y regiones.

La fundadora del Zanzíbar, Susana Schnell indicó que "con el dolor de mi alma, porque son 26 años donde metí el corazón".

"Cada lámpara la compré en Marruecos, la mandé a hacer yo. Todos los objetos tienen alma", sumó.

Sobre los compradores, consignó que "hay varios colegas participando y eso me alegra, porque no me hubiera gustado que la compren para revenderlas. Ojalá continúen con su vida en otros restaurantes. Es duro, pero parte del proceso", añadió.

De la misma forma, aclaró que no se quedó con nada del restaurante. "Fui muy drástica. Solo me quedo con las fotos y las memorias", remarcó.

Según el medio anteriormente citado, entre los lotes más disputados estuvo una cocina industrial de ocho fuegos y dos hornos, adjudicada por $450.000. Una cocina con dos wok se fue en $315.000; diez cafeteras turcas se remataron en $45.000 lo propio ocurrió con una congeladora adquirida en $10 mil.

