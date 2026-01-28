Reconocido restaurante capitalino baja la cortina: "Estamos cerrando en un momento de gloria"

28 en. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Tras 26 años de operación, un reputado y emblemático restaurante capitalino dice adiós para siempre, siendo el próximo 31 de enero la última vez que reciba público.

Se trata del restaurante Zanzíbar, ubicado en el centro gastronómico BordeRío. De acuerdo a lo que consigna LUN, las razones no tienen que ver con falta de público, ni tampoco con el desgaste de la marca, sino con la incertidumbre generada por el proceso de concesión del espacio que los alberga.

Cabe destacar que la concesión vigente está en manos de la Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, la que comenzó en 1999 por un período de 25 años, pero se extendió por uno más por la pandemia.

Si bien debía concluir el 4 de febrero de este año, la empresa que quedó en segundo lugar en miras a un nuevo contrato impugnó el proceso ante el Tribunal de Contratación Pública.

Esto generó una suspensión del proceso y la municipalidad se vio en la obligación de extender hasta seis meses el contrato con el actual concesionario.

Las razones detrás del cierre

Al respecto, Maxine Eijkman, gerenta de negocios de Zanzíbar e hija de la fundadora, apunta que la decisión de cerrar fue tomada para proteger al equipo humano.

"Hay una incertidumbre de quién va a ser el nuevo concesionario. No existe claridad sobre fechas ni sobre cómo se va a gestionar este período. Esta indefinición impide tomar decisiones responsables y genera una presión muy fuerte para nuestros trabajadores", señaló al medio antes citado.

El restaurante destaca por su impronta: la familia viajó a Marruecos y trajo en un contenedor las lámparas, puertas, muebles, textiles, alfombras y objetos decorativos, apostando al mismo tiempo por la comida de ese país.

El 2023, el espacio fue reconocido como el mejor rooftop de Latinoamérica por la World's Culinary Awards. "Desde que partió, siempre fue un restaurante lleno. Estamos cerrando en un momento de gloria", destacó Eijkman.

En todo caso, el clan seguirá ligado al rubro gastronómico. En marzo, tiene previsto abrir en el Mercado Urbano Tobalaba un nuevo lugar llamado Meli Meló, definido también como un taller de cocina contemporánea y cotidiana.

"Es una propuesta completamente distinta, pero sigue siendo un legado familiar", resaltó Eijkman, que no descartó que Zanzíbar vuelva a abrir en otro punto de Santiago.

