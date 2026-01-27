Destacan Shein, Aliexpress y Temu: Más de 41 millones dólares recaudó el SII por IVA a productos comprados en el extranjero

27 en. 2026 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) reveló que se han recaudado más de 41 millones de dólares, equivalentes a más de $37.110 millones, desde que se comenzó a aplicar IVA para las compras en el extranjero por hasta 500 dólares.

La medida entró en vigencia el 25 de octubre de 2025, y la cifra mencionada corresponde precisamente a lo recaudado en los últimos cinco días de octubre, además de todo noviembre y diciembre.

¿Cuáles son las empresas que más impuestos pagaron?

En esta ocasión, el SII recibió 23 declaraciones del denominado "IVA a bienes" y las 5 plataformas que más aportaron a la recaudación son Shein, Aliexpress, Temu, Ebay y Amazon.

La gran mayoría de estas plataformas internacionales registradas ante el SII se inscribieron para declarar y pagar el IVA cada 3 meses, por lo que tenían plazo hasta el 25 de enero.

Cabe recordar que anteriormente las compras realizadas en estas plataformas que fueran menores a 41 dólares no pagaban impuestos ni aranceles, por lo que el Estado perdía millones de dólares con el envío de pequeños paquetes.

La directora (S) del SII, Carolina Saravia, destacó que "estos resultados son fruto del trabajo desarrollado en conjunto con las distintas plataformas internacionales, las que están cumpliendo voluntaria y responsablemente con esta medida".