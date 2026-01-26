Declaración de Renta 2026: ¿Qué es el pago diferido?

26 en. 2026 - 13:00 hrs.

La Declaración de Renta trae consigo dudas sobre cómo cumplir esta obligación tributaria sin exponerse a sanciones, una situación en la que el pago diferido surge como una herramienta para quienes necesitan mayor flexibilidad al declarar.

Este mecanismo permite a los contribuyentes postergar el pago del impuesto correspondiente en el Formulario 22, ya que es una opción diseñada para dar respiro financiero a las pequeñas y medianas empresas.

¿En qué consiste el pago diferido de la Declaración de Renta?

De acuerdo con el portal Nubox, es un beneficio que autoriza a los usuarios a cumplir la obligación fiscal después de la fecha establecida. Esto evita que se generen multas por atraso, aunque suele aplicar una tasa de interés diaria.

Para acceder a esta modalidad, el Servicio de Impuestos Internos (SII) evalúa el historial del solicitante y su régimen tributario actual. Por lo general, está enfocado en empresas bajo el sistema Pro Pyme y que cumplen con sus requisitos.

El trámite de solicitud debe realizarse por la plataforma del SII durante el proceso de declaración anual. Si el sistema lo aprueba, el contribuyente recibe un documento digital para pagar electrónicamente cuando tenga el dinero disponible.

Si la web no otorga el permiso automáticamente, se debe presentar una petición administrativa formal. Mediante el Formulario 2117, el Director Regional del servicio debe evaluar si la empresa sufrió problemas graves, para autorizarlo.

Este beneficio no es permanente, automático ni obligatorio para todos los contribuyentes. Cada año, el SII define las condiciones de acceso, plazos de pago y los cargos adicionales que podrían aplicarse mensualmente.

