¿Quiénes deben realizar la Declaración de Renta 2026?

18 en. 2026 - 17:00 hrs.

La Declaración de Renta es un deber ciudadano que se debe honrar, cumpliendo las condiciones que establece el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Cada año el proceso generalmente se realiza a partir de la primera semana de abril a través del portal web de SII, por lo que es importante estar atentos a información sobre los plazos, consecuencias y pormenores de este ciclo fiscal.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026?

El blog especializado Nubox detalla quiénes están obligados a declarar la renta, según sean personas naturales o empresas.

En el caso de las personas naturales, deben declarar la renta en 2026:

Si tuvieron una superación del umbral anual de ingresos publicado por el SII.

Tuvieron más de un empleador/pagador durante el período.

Trabajaron a honorarios.

Combinaron sueldo y honorarios.

Solicitaron Préstamo Solidario (2020/2021).

Recibieron ingresos por ventas/servicios tras el inicio de un emprendimiento.

No están obligados a declarar quienes recibieron remuneraciones de un solo empleador, sin contar con recursos adicionales. Si el destinatario desea acceder a beneficios o reliquidaciones sí es recomendable que lo haga.

Declaración de renta de empresas y regímenes

Para todas las empresas o sociedades, declarar renta es obligatorio, independientemente de su tamaño. El ente encargado ofrece todos los detalles y presenta un calendario para la presentación de las Declaraciones Juradas.

Estas declaraciones suelen hacerse en línea, a través del siguiente portal. Habitualmente, este proceso se desarrolla entre abril y mayo.

Todo sobre Operación Renta