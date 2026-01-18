¿Quiénes deben realizar la Declaración de Renta 2026?
- Por Meganoticias
La Declaración de Renta es un deber ciudadano que se debe honrar, cumpliendo las condiciones que establece el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Cada año el proceso generalmente se realiza a partir de la primera semana de abril a través del portal web de SII, por lo que es importante estar atentos a información sobre los plazos, consecuencias y pormenores de este ciclo fiscal.
¿Quiénes deben declarar renta en 2026?
El blog especializado Nubox detalla quiénes están obligados a declarar la renta, según sean personas naturales o empresas.
En el caso de las personas naturales, deben declarar la renta en 2026:
- Si tuvieron una superación del umbral anual de ingresos publicado por el SII.
- Tuvieron más de un empleador/pagador durante el período.
- Trabajaron a honorarios.
- Combinaron sueldo y honorarios.
- Solicitaron Préstamo Solidario (2020/2021).
- Recibieron ingresos por ventas/servicios tras el inicio de un emprendimiento.
No están obligados a declarar quienes recibieron remuneraciones de un solo empleador, sin contar con recursos adicionales. Si el destinatario desea acceder a beneficios o reliquidaciones sí es recomendable que lo haga.
Declaración de renta de empresas y regímenes
Para todas las empresas o sociedades, declarar renta es obligatorio, independientemente de su tamaño. El ente encargado ofrece todos los detalles y presenta un calendario para la presentación de las Declaraciones Juradas.
Estas declaraciones suelen hacerse en línea, a través del siguiente portal. Habitualmente, este proceso se desarrolla entre abril y mayo.
Leer más de
Notas relacionadas