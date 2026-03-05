Fuerte temblor sacude a la zona norte del país: Revisa su epicentro y magnitud

05 mar. 2026 - 23:18 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este jueves, a las 23:00 horas, un temblor de magnitud 4.7 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 39 km al oeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 112 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

