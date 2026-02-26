Temblor se registra en la zona norte: Conoce la magnitud y el epicentro según Sismología
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este jueves 26 de febrero, a las 15:45 horas, un temblor de magnitud 4,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 42 km al suroeste de Mina Collahuasi, en la región de Tarapacá, con una profundidad de 123 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
