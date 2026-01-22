Declaración de Renta 2026: ¿Cómo tributar si eres influencer o creador de contenido?

22 en. 2026 - 19:00 hrs.

El crecimiento de las redes sociales convirtió el mundo digital en una fuente laboral real. Ser influencer o creador de contenido no es solo un hobby, sino una actividad económica con deberes, como presentar la Declaración de Renta anual.

Quienes monetizan sus plataformas mediante publicidad o suscripciones deben formalizarse. El sistema tributario exige ordenar las ganancias para cumplir con la normativa, indica el Servicio de Impuestos Internos (SII).

¿Cómo tributa un influencer o creador de contenido?

Si tus ingresos provienen de suscripciones digitales, como en Arsmate u OnlyFans, debes iniciar actividades en Segunda Categoría afecto a Renta. Tienes que emitir una boleta de honorarios al RUT genérico “44.444.447-9”, indicando el monto en pesos sin la comisión de la plataforma.

En este caso, tú eres quien debe declarar y pagar la retención del 14,5% mensual. Este trámite se realiza en el Formulario 29 hasta el día 20 del mes siguiente a la emisión del documento, pues la plataforma extranjera no puede realizar esa retención.

Si tus clientes son empresas que pagan por publicidad o canjes, también actúas en Segunda Categoría, pero la boleta se emite al RUT de esa compañía. La diferencia es que la empresa cliente es quien retiene, declara y paga el 14,5% de impuesto.

Si vendes productos propios o actúas como sociedad, inicias actividades como empresa en Primera Categoría. Esto implica estar afecto a IVA y Renta, emitiendo facturas y llevando la contabilidad completa o simplificada, según el régimen tributario escogido.

En cualquier caso, todos deben realizar la Declaración de Renta anual mediante el Formulario 22. Si la renta imponible anual supera el umbral de pago de 2026, se debe pagar el Impuesto Global Complementario; si es menor, se declara y queda exento del pago final.

Todo sobre Operación Renta