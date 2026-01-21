Declaración de Renta 2026: Estos son los beneficios tributarios a los que puedes acceder

21 en. 2026 - 08:00 hrs.

Estamos a pocos meses de que inicie el proceso de Declaración de Renta 2026, un período en el que los contribuyentes, sean personas o empresas, deben acreditar sus ingresos anuales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Es una obligación tributaria anual que admite beneficios para quienes la cumplan a tiempo. Por lo general, el plazo de oportunidad va desde la primera hasta la última semana de abril.

Beneficios por la declaración de renta 2026

De acuerdo con el SII, las personas naturales o empresas podrán acceder a uno de los siguientes beneficios al presentar su declaración:

Crédito por gastos en educación: los padres pueden rebajar impuestos por cada hijo estudiante, con un tope de 4,4 UF compartido. El ingreso familiar anual no debe superar las 792 UF y el alumno debe ser menor de 25 años. Es vital cumplir con la asistencia escolar.

los padres pueden rebajar impuestos por cada hijo estudiante, con un tope de 4,4 UF compartido. El ingreso familiar anual no debe superar las 792 UF y el alumno debe ser menor de 25 años. Es vital cumplir con la asistencia escolar. Crédito por compra de vivienda nueva: si compraste una casa nueva con crédito hipotecario, recuperas parte de los dividendos. Rebaja impuestos con un tope de 16 UTM. La vivienda debe estar inscrita a tu nombre antes de septiembre de 2025 o tener promesa protocolizada para acceder.

si compraste una casa nueva con crédito hipotecario, recuperas parte de los dividendos. Rebaja impuestos con un tope de 16 UTM. La vivienda debe estar inscrita a tu nombre antes de septiembre de 2025 o tener promesa protocolizada para acceder. Rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria: descuenta de tu renta los intereses pagados por créditos de viviendas nuevas o usadas. El tope máximo a rebajar es de 8 UTA anuales. El beneficio disminuye si los ingresos superan las 90 UTA y se pierde si ganas más de 150 UTA al año.

descuenta de tu renta los intereses pagados por créditos de viviendas nuevas o usadas. El tope máximo a rebajar es de 8 UTA anuales. El beneficio disminuye si los ingresos superan las 90 UTA y se pierde si ganas más de 150 UTA al año. Ingreso no renta por utilidades de hasta 8.000 UF por venta de propiedades: si vendes bienes raíces, la utilidad no pagará impuestos si la ganancia acumulada es menor a 8.000 UF. Considera todas las ventas que realices y solo aplica para propiedades compradas después del 2004.

si vendes bienes raíces, la utilidad no pagará impuestos si la ganancia acumulada es menor a 8.000 UF. Considera todas las ventas que realices y solo aplica para propiedades compradas después del 2004. Crédito por contribuciones: si arriendas propiedades no agrícolas, puedes descontar el pago de contribuciones de tu Impuesto Global Complementario. Debes declarar el ingreso del arriendo y usar las cuotas del impuesto territorial pagadas en el año para reducir tu deuda fiscal final.

si arriendas propiedades no agrícolas, puedes descontar el pago de contribuciones de tu Impuesto Global Complementario. Debes declarar el ingreso del arriendo y usar las cuotas del impuesto territorial pagadas en el año para reducir tu deuda fiscal final. Reliquidación del impuesto de segunda categoría: para trabajadores con sueldos variables. El sistema recalcula tu impuesto anual, en vez de mensualmente. Si pagaste de más en meses de altos ingresos, te permite solicitar la devolución de excedentes.

para trabajadores con sueldos variables. El sistema recalcula tu impuesto anual, en vez de mensualmente. Si pagaste de más en meses de altos ingresos, te permite solicitar la devolución de excedentes. Crédito para rentas altas: para rentas superiores a 310 UTA que hicieron retiros de sociedades. Permite aplicar un crédito del 5% sobre el monto que exceda dicho límite. Está dirigido a quienes tienen obligación de restitución y debe declararse en el formulario.

¿Cómo acceder a los beneficios por la declaración de renta 2026?

Los contribuyentes deben ingresar al portal del SII (pulsa aquí) durante la Operación Renta 2026. La mayoría de los datos, como intereses hipotecarios o sueldos, ya vienen cargados en el formulario para facilitar el trámite.

En los casos específicos, como educación o arriendos, el sistema activa asistentes virtuales dentro del mismo sitio. Allí, deben ingresar la información requerida para que los montos pasen a los códigos del Formulario 22 de este año.

Es necesario verificar si la información del banco o empleador fue aceptada antes de enviar el documento. Una vez que se valida, solo se debe confirmar la declaración para que los descuentos y/o devoluciones se apliquen.

