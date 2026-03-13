Ofertas laborales: Buscan 200 enfermeras y TENS para vacunar a trabajadores contra la influenza en todo Chile

13 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Con el inicio de la campaña de vacunación 2026 lanzada por el Ministerio de Salud, varias empresas están planificando jornadas de inoculación contra la influenza para todos sus trabajadores.

Por ello, la compañía de recursos humanos SOS Group está reclutando a 200 enfermeras y TENS (Técnico en Enfermería de Nivel Superior) para jornadas de vacunación part time y full time.

Las labores se realizarán en las instalaciones de empresas de comercio, forestal, banca, minería, seguridad social y servicios, en todas las regiones del país, en una campaña que durará hasta fines de mayo.

¿Qué puestos de trabajo hay y cuánto pagan?

TENS Part Time: 150 vacantes, con remuneración líquida de $6.000 por hora.

Enfermera/o Part Time: 20 vacantes, con remuneración líquida de $8.890 por hora.

20 vacantes, con remuneración líquida de $8.890 por hora. TENS Full Time: 30 vacantes, con sueldo líquido mensual de $820.000 por jornada completa.

El cargo de TENS será responsable de aplicar vacunas, llevar los registros y dar orientación de cuidados a los trabajadores inoculados; mientras el cargo de enfermero/a será responsable de supervisar la campaña, controlar protocolos y cadena de frío y coordinar la empresa donde se realiza la vacunación.

¿Cómo postular?

Para postular a las ofertas laborales y conocer más detalles de la publicación, fechas y condiciones laborales, debes ingresar a www.sosgroup.cl o bien https://cl.computrabajo.com/sosgroup/empleos.

El plazo para postular es el viernes 20 de marzo y desde la compañía aclararon que los requisitos son tener el título profesional de enfermera/o o técnico de TENS, certificación de la Superintendencia de Salud vigente y al menos un año de experiencia en campañas de vacunación.

Todo sobre Ofertas Laborales