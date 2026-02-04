Todos los pares a $10 mil: Último día para comprar en remate de zapatos por cierre de tienda física

04 feb. 2026 - 09:38 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, la zapatería MIM anunció el cierre definitivo de su tienda presencial y física, por lo que rematarán todos los pares de zapatos y hoy es el último día.

Además, pusieron precio fijo para todos los productos que vendan en su bodega: todo está disponible para comprar a tan solo $10.000.

¿Cómo se puede comprar en el remate?

Para poder ver las opciones que tienen en MIM, debes acercarte de manera presencial a la bodega principal, ubicada en la Región Metropolitana. Ojo, porque no se puede comprar de forma online.

La dirección para ir al remate es El Alfalfal 471, en la bodega 230, en la comuna de Lampa. El horario de atención es desde las 10:00 hrs. hasta las 15:00 hrs.

Si estás interesado en comprar, debes tener en consideración que MIM, al cerrar su tienda, no venderá zapatos con derecho a cambios y devoluciones.

Mira todos los detalles: