Aporte Familiar Permanente: Esta es la fecha del segundo pago

17 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Ya iniciaron los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026 para el Grupo 1 de beneficiarios, conformado por quienes recibían el pago habitual de sus ayudas estatales entre el 14 y 28 de febrero.

Al beneficio, que otorga un monto de $66.834 por carga o grupo familiar, le quedan dos fechas de entrega, las cuales tienen dos semanas de diferencia entre sí y corresponden a distintos grupos de personas.

¿Cuándo son los próximos pagos del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que a partir del lunes 2 de marzo comenzará la segunda etapa de pagos del aporte, bajo el siguiente esquema:

Grupo 2 (desde el 2 de marzo): quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 (a partir del 16 de marzo): trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

¿Quiénes pueden recibir el Aporte Familiar Permanente?

Se paga de forma automática a quienes cumplan con una de estas dos condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Plazo para cobrar el Aporte Familiar Permanente

Si una persona opta por el pago presencial o no tiene CuentaRUT activa, tiene hasta nueve meses desde que se asignó el monto para cobrar el aporte de forma presencial. Después de esa fecha, expira el derecho a retirarlo.

