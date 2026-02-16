Aporte Familiar Permanente 2026: Así puedes apelar para recibir el ex Bono Marzo

16 feb. 2026 - 10:00 hrs.

Ya iniciaron los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026, un beneficio que entrega el Estado para incrementar los ingresos de las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

También conocido como ex Bono Marzo, consiste en una ayuda monetaria de $66.834 por cada carga o grupo familiar.

¿Cómo apelar si no obtuve el Aporte Familiar Permanente?

Si una persona considera que cumple los requisitos, pero aún así no aparece con derecho al beneficio o recibió menos de lo que le correspondía, puede ingresar su reclamo a través del portal del aporte (pulsa aquí) con su RUN.

Tiene un año para reclamar, contado a partir de la fecha de publicación de las nóminas.

Requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente

Una vez que comiencen los pagos, los interesados podrán consultar en línea si cumplen con las condiciones para obtenerlo:

Haber recibido el Subsidio Familiar al 31 de diciembre de 2025. Cobran un aporte por cada causante de subsidio.

Ser de una de las familias pertenecientes a ChileSolidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), que eran beneficiarias de esos sistemas al 31 de diciembre de 2025. Cobran un aporte por familia.

Haber recibido la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas el 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por cada carga.

Fechas de pago del Aporte Familiar Permanente

La entrega del beneficio inició a partir del lunes 16, pautada en tres fechas clave:

Grupo 1 (desde el 16 de febrero): personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

personas que cobran entre esas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). Grupo 2 (desde el 2 de marzo): quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Grupo 3 (desde el 16 de marzo): trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente