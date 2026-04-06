Eduardo Cerna asume responsabilidad por salida de Consuelo Peña: "Quien toma las decisiones de la PDI es este director"

06 abr. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, se presentó este lunes ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para abordar la salida de la ahora exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña. En su intervención, la autoridad asumió la responsabilidad total del proceso, subrayando su rol jerárquico en la toma de determinaciones dentro de la institución civil.

"Quiero señalar que quien toma las decisiones de la PDI es este director general y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la misma", afirmó Cerna ante los parlamentarios. Con estas palabras, el jefe policial despejó dudas sobre la autoría de la remoción, vinculando su decisión a las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la institución.

En su argumentación, el director general explicó que los artículos 9 y 10 de dicha ley establecen que la jefatura superior, bajo el título de director general, ejerce la dirección y administración de la PDI. Esto incluye, según detalló, la disposición, organización y distribución tanto de los medios humanos como de los materiales con los que cuenta la policía.

La relevancia de un importante artículo del estatuto

Cerna precisó que los mecanismos de nombramiento y retiro no se rigen por una sola norma, sino por un sistema jurídico escalonado con más de 40 años de vigencia. Al tratarse de oficiales generales, como el caso de Peña, especificó que el retiro debe formalizarse mediante un decreto supremo, siguiendo un esquema reglado y previamente establecido por la ley.

Dentro de este marco normativo, la autoridad destacó la relevancia del artículo 92 del estatuto, el cual indica que el personal con 30 años de servicio efectivo debe elevar su solicitud de retiro. Según Cerna, es facultad del director general dar curso o no a dicho requerimiento sin necesidad de expresar una causa específica, lo que permite realizar ajustes en el Alto Mando de forma flexible.

Respecto al caso particular de la exsubdirectora, Cerna puntualizó que ella contaba con más de 36 años de servicio al momento de cursar su salida. "Es esta facultad la que permite al director general tomar las decisiones necesarias para efectuar ajustes del Alto Mando, de manera flexible y oportuna, y de mantener la reserva de la decisión", sostuvo durante la instancia legislativa.

Las palabras de Cerna a Peña

A pesar de la remoción, el director de la PDI tuvo palabras de reconocimiento para la trayectoria de la prefecta general. La calificó como una profesional destacada que prestó un gran servicio al país y a la institución, integrando el Alto Mando por más de cuatro años. "Por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional", añadió.

Sobre la cronología de los hechos, Cerna relató que el pasado 20 de marzo decidió cursar la solicitud de retiro que Peña había presentado originalmente en abril de 2024, coincidiendo con su ascenso a prefecta general. Explicó que, debido a la normativa interna, los oficiales deben volver a firmar dicho documento al momento de ascender de grado.

Finalmente, el director general detalló cómo se realizó la notificación a la exjefa de Inteligencia. Según su testimonio, le anticipó la noticia vía telefónica el mismo 20 de marzo, acordando una reunión presencial para cuando ella regresara a Santiago. Dicho encuentro se concretó el sábado siguiente en horario de tarde-noche, donde conversaron de manera reservada sobre su alejamiento de la PDI.

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